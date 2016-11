Sky Cinema Family HD 20:15 bis 22:05 Drama Step Up USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jeder hat eine Chance verdient, seine Träume zu verwirklichen; manchmal jedoch bekommt man dabei nur einen Versuch. Dem Außenseiter Tyler Gage winkt die Chance, sich vom Elend seines Lebens zu befreien, als die begabte Balletttänzerin Nora sein Tanztalent entdeckt. Sie selbst steht vor dem Abschluss an der Eliteschule und sucht für die letzte Prüfung noch einen Partner. Dieser eine gemeinsame Auftritt kann Tylers Sprungbrett in eine bessere Zukunft sein und noch viel mehr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Tyler Gage) Jenna Dewan-Tatum (Nora Clark) Damaine Radcliff (Mac Carter) De'Shawn Washington (Skinny Carter) Mario (Miles Darby) Drew Sidora (Lucy Avila) Rachel Griffiths (Director Gordon) Originaltitel: Step Up Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Duane Adler, Melissa Rosenberg Kamera: Michael Seresin Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6

