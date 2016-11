KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Kettenreaktion / Feuerstarter GB 2010-2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kettenreaktion: Cam ist seit drei Wochen in New York und bleibt noch eine weitere dort. Doch statt sich über ihre Unabhängigkeit zu freuen, fühlt sich Tracy einsam. Als Lily, die jetzt bei ihrem Vater lebt, eine Entlastungsbetreuung verordnet wird, freut sich Tracy, dass sie ihre "kleine Schwester" endlich zurückhat. Doch Lily möchte lieber im Abladeplatz bleiben. Dann erfährt Tracy auch noch, dass Cam für ein halbes Jahr in New York arbeiten wird. Sie ist frustriert und sucht Trost bei Seth, doch der erklärt ihr am Telefon, dass er ein anderes Mädchen kennengelernt hat. Tracy überfordert das vollkommen und sie bekommt eine Panikattacke. Auch Elektra ist unglücklich. Carmen hatte ihr eine Kette geborgt und ihr ihre Freundschaft angeboten. Doch als Lily ins Elm-Tree-House zurückkommt, möchte Carmen lieber Lily die Kette schenken. Elektra ist tief verletzt und drangsaliert Carmen auf jede mögliche, fiese Weise, bis sich diese ihr gehörig entgegenstellt. Elektra ist wieder einmal die Ausgestoßene, doch sie lernt, dass man sagen muss, wenn man gekränkt ist. Sie und Carmen sprechen sich aus. Am Abend feiern alle eine rauschende Party. Zu Tracys Überraschung kommt auch Seth. Feuerstarter: Auf dem Dachboden des Elm Tree House bricht ein Feuer aus. Harry wird beschuldigt, den Brand durch Räucherstäbchen verursacht zu haben, aber er schwört, dass er es nicht war. Daraufhin ermitteln Tracy und Gus auf eigene Faust. Sie befragen alle Kinder nach ihren Alibis und erfahren so, dass Lizanne den Brand in Burnywood verursacht hat. Aber ist sie auch für das Feuer in Elm Tree House verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dystin Johnson Musik: Joby Talbot