KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Wasser für Nessaja D, AUS 2003 Stereo Wasser für Nessaja: Tabaluga, Happy und Digby verfolgen Arktos, der Kurs auf eine Insel hält, die genauso aussieht wie die Zeichnung des Wasserzeichens. Da kommt Ruby angeflogen. Völlig erschöpft berichtet er, dass es Nessaja sehr schlecht geht. Tabaluga und Ruby fliegen zurück nach Grünland, um Nessaja zu retten, während Happy und Digby sich um Arktos und das Wasserzeichen kümmern wollen. Nessajas See verliert Wasser und trocknet langsam aus. Je weniger Wasser da ist, um so schlechter geht es Nessaja. Tabaluga entdeckt einen Strudel im See, in dem das Wasser verschwindet, und er macht noch eine weitere Entdeckung: Wenn man die Zeichnung des Wasserzeichens auf den Kopf dreht, hat es genau dieselbe Form wie der Strudel. Ob sich das Wasserzeichen etwa in dem Loch unterhalb des Strudels befindet und gar nicht auf der Insel versteckt ist, die Arktos ansteuert? Tabaluga ist hin- und hergerissen: Auf der einen Seite will er in das Loch tauchen und nach dem Zeichen suchen, auf der anderen Seite muss er das Loch bald verschließen, um Nessaja zu retten. Wie wird sich Tabaluga entscheiden? Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Peter Maffay, Peter Wagner, Andy Sedlmaier