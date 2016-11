Phoenix 02:55 bis 03:40 Dokumentation Die Asphaltsurfer Vom Dorf der Engelskönigin nach San Francisco D 2011 Live TV Merken Kalifornien ist ein lebendiger Mythos, der sich stets neu erfindet und die perfekte Kulisse für den American Way of Life liefert. Auf der Suche nach dem kalifornischen Lebensgefühl erkunden die "Asphaltsurfer" den Sonnenstaat nicht im Auto, sondern auf langen Skateboards. Auf Ufer-, Wander-, und Abseitswegen, kleinen Straßen und Highway-Randstreifen entlang der pazifischen Küste. "Die Asphaltsurfer" sind Annette Bruns und Oliver Spies: Surfen ist ihre Passion, Berlin ihre Wahlheimat und Kalifornien ihre große Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Asphaltsurfer

