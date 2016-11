Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Trumps Triumph - Aufbruch oder Albtraum? D 2016 2016-11-14 00:00 Merken Trumps Wahl zum US-Präsidenten hat in Europa Sorgen und Ängste ausgelöst. Gerade deshalb lohnt sich ein genauerer Blick. Donald Trump ist es gelungen, über das gesamte politische Establishment seines Landes und seiner Partei zu triumphieren. Warum hat er es geschafft, Millionen von Wählern, die vorher nicht zur Wahl gingen, eine Stimme zu geben? Hat er Probleme erkannt und benannt, die alle anderen zuvor ignoriert haben? Ist seine Wahl und sein Programm schlicht gefährlich oder auch eine Chance für radikale, aber notwendige Reformen? Und vor allem: Was bedeutet Trumps Triumph für Deutschland und Europa? Kann man von Donald Trump auch etwas lernen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alfred Schier Gäste: Gäste: Christian Lindner (FDP-Bundesvorsitzender), Dietmar Bartsch (Vorsitzender Bundestagsfraktion Die Linke) Originaltitel: Unter den Linden