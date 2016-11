Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Das Monster von Spitzbergen GB 2009 2016-11-14 01:30 Live TV Merken Es ist ein Sensationsfund: ein gigantisches Monster mit Rückenwirbeln so groß wie Teller und mit Zähnen so lang wie Salatgurken, fast 17 Meter lang und 45 Tonnen schwer. Vor 147 Millionen Jahren kontrollierte dieser Pliosaurier die Ozeane der Welt. Als ein Forscherteam um den norwegischen Paläontologen Jörn Hurum vom Nationalen Historischen Museum Oslo auf der Eismeerinsel Spitzbergen diese Entdeckung machte, wollten die Wissenschaftler ihren Augen nicht trauen. Einen solchen Giganten hatte man weltweit bisher nicht gefunden. Eingebettet in die sensationelle Bergung wird im Film rekonstruiert, wie dieses Monster gelebt hat, wie sein Verhalten und seine Jagdstrategien waren. Da es für ein Raubtier seiner Größe nie einen Gegner gab, war er der uneingeschränkte Herrscher der Tiefe, der T-Rex der Meere. Der Film folgt den Wissenschaftlern auf ihrer Expedition in den hohen Norden. In dichtem Schnee- und Eisregen, bei Temperaturen, die bis auf minus 10 Grad fallen, und Winden, die ihre Zelte zu zerreißen drohen, arbeiten die Forscher tagtäglich bis zu 18 Stunden, bis sie nach zwei Wochen ihren spektakulären Fund bergen können. Neben den extremen Wetterbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, müssen sie ständig vor Eisbären auf der Hut sein, die noch zu Hunderten in dieser Gegend leben. Es ist ein risikoreiches Abenteuer, auf das sich die Forscher eingelassen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Monster von Spitzbergen