Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Jagd nach dem Himmelsfeuer D 2011 2016-11-14 00:45 Merken Die Wikinger glaubten, das Nordlicht sei ein Zeichen der Götter und stamme von den schimmernden Rüstungen der Walküren, die nach einer geschlagenen Schlacht über den Himmel ritten. Die wissenschaftliche Erklärung ist hingegen kaum 100 Jahre alt. Mit Dokumentarbildern, opulenten Inszenierungen an Originalschauplätzen und aufwändigen Computeranimationen zeigt der Film, wie die magischen Leuchterscheinungen entstehen und wie beschwerlich es einst war, das mysteriöse Geschehen zu verstehen. Der norwegische Forscher Kristian Birkeland kam durch seine Beobachtungen in der Arktis dahinter, dass ein Strom aus elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne zur Erde kommt und in den Polarregionen den Himmel zum Leuchten bringt. Doch das widersprach der damaligen Vorstellung vom Universum als leerem Raum. Heute schlagen Forscher ein neues Kapitel bei der Erforschung des Polarlichts auf: Mit einem Hightech-Observatorium gut 1000 Kilometer vom Pol entfernt auf dem norwegischen Archipel Svalbard wollen sie das Phänomen mit modernsten Methoden genauer untersuchen. Wolfgang Würkers Film erzählt von alten und neuen Gespensterjägern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jagd nach dem Himmelsfeuer

