Ich mach's! Hebamme/Entbindungspfleger

Auf die Welt helfen

Hebammen begleiten schwangere Frauen. Sie untersuchen sie, geben Tipps und helfen, das Baby auf die Welt zu bringen. Auch in den ersten Wochen nach der Entbindung kümmern sie sich um Mutter und Säugling.

Vorsichtig tastet Stefanie über den Bauch der hochschwangeren Frau, anschließend kontrolliert die angehende Hebamme die Herztöne des ungeborenen Kindes und die Wehentätigkeit der Mutter. Doch noch sind kaum Wehen zu messen. Das Baby lässt auf sich warten. Der errechnete Geburtstermin war vor über einer Woche. Stefanie ist im letzten Jahr ihrer dreijährigen Ausbildung und arbeitet schon regelmäßig im Kreißsaal der Erlanger Frauenklinik mit. Hebamme Barbara Völler beschließt, die Geburt einzuleiten, also die Wehen künstlich auszulösen.

Für die werdenden Eltern ist die Geburt ein ganz besonderes Erlebnis. Stefanie und ihre Kolleginnen brauchen ein gutes Gespür für Menschen und viel Einfühlungsvermögen. Ganz wichtig: Die Schwangeren sollen sich wohlfühlen. Die Wehen kommen jetzt schneller hintereinander. Die Schmerzen werden stärker. Stefanie sucht die geeignete, angenehmste Position für die schwangere Frau. Bis die Geburt losgeht können viele Stunden vergehen. Hebammen brauchen Geduld und müssen einen kühlen Kopf bewahren, wenn sie dem Baby auf die Welt helfen.

Dann ist es geschafft: Felix ist da - gesund und munter. Stefanie kümmert sich um den Kleinen - wiegt und misst ihn und kontrolliert, ob alles richtig entwickelt ist. Die Geburt eines Kindes ist für sie jedes Mal ein ganz besonderer Moment. Doch es treten immer wieder auch Probleme auf.

Das Geburtshaus Regenbogen in Neustadt an der Aisch. Gaby Renkl hat schon viele tausend Babys auf die Welt gebracht - früher in der Klinik, heute als freiberufliche Hebamme in ihrem Geburtshaus. Mit ihren Kolleginnen bietet sie Geburtsvorbereitungskurse an. Darin geht es um Entspannungsübungen und Atemtechniken. Gaby Renkl begleitet die jungen Eltern und ihren Nachwuchs auch nach der Geburt. Bei Hausbesuchen steht sie ihnen zur Seite und gibt zum Beispiel Tipps rund um die Säuglingspflege.

Die Entbindungen im Geburtshaus führen Gaby Renkl und eine weitere Hebamme durch. Sie müssen sehr flexibel sein. Eine natürliche Geburt braucht ihre Zeit. Wenn eine Hebamme erschöpft ist, springt die zweite ein. Wichtig: Bei Geburten kann es auch immer wieder zu Problemen kommen. Hebammen schließen Haftpflichtversicherungen ab, die sie gegen mögliche Fehler absichern. Solche Versicherungen sind sehr teuer. Viele Freiberuflerinnen können sich die Prämien nicht leisten und haben sich auf Geburtsvorbereitungskurse und Nachsorge spezialisiert, führen aber keine Geburten mehr durch.