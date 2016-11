ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Homo, Hetero oder Bi - Was bestimmt unsere Sexualität? Homo, Hetero oder Bi - Was bestimmt unsere Sexualität? D 2016 2016-11-14 22:00 16:9 Live TV Merken Unsere Sexualität - sie begleitet uns ein Leben lang. Aber warum werden wir homo-, hetero- oder bisexuell? Schon als Baby machen wir erste sexuelle Erfahrungen. Doch erst mit der Pubertät entwickeln Mädchen sich zu jungen Frauen und Jungen zu Männern. Sexualhormone verändern den Körper gravierend. Was unsere Sexualität bestimmt und wie sie sich entwickelt, erforscht der Sexualwissenschaftler Prof. Peer Briken. Und wir lernen Kati Radloff kennen. Sie ist asexuell. Die 39-Jährige empfindet keine sexuelle Anziehungskraft und hatte noch nie Sex. Nach vielen belastenden aber auch befreienden Erfahrungen lebt sie heute zufrieden in einer Beziehung - mit einem nicht-asexuellen Mann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Prof. Peer Briken (Sexualwissenschaftler) Originaltitel: Planet Wissen