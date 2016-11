3sat 22:25 bis 00:25 Dokumentation Above and Below D, CH, USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken An sehr ungewöhnlichen Orten in den USA haben sich viele Aussteiger und Außenseiter ein Zuhause geschaffen. Cindy lebt in der Kanalisation von Las Vegas, Daves Zuhause ist ein verlassener Bunker. Der Schweizer Regisseur Nicolas Steiner porträtiert eine Handvoll Menschen, die aus der Gesellschaft ausgestiegen ist. Der visuell eindrucksvolle, höchst menschliche Dokumentarfilm wurde mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schweizer Filmpreis 2016 und dem Deutschen Filmpreis 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Above and Below Regie: Nicolas Steiner Drehbuch: Nicolas Steiner Musik: John Gürtler, Jan Miserre, Paradox Paradise, Lars Voges

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 171 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 96 Min. The Faculty

SciFi-Film

Tele 5 02:00 bis 03:35

Seit 66 Min.