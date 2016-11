Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Schwangerschaft: Positiv! USA 1998 Stereo HDTV Merken Die Sheffields erwischen Maggie und ihren Freund Michael miteinander im Bett. Als wäre dies nicht Aufregung genug, gesteht Maggie Fran auch noch, dass sie befürchte, schwanger zu sein. Als Maxwell davon erfährt, schickt er Maggie kurzerhand zum Gynäkologen, um auf Nummer sicher zu gehen. Fran begleitet Maggie zum Termin und beschließt, auch einen Schwangerschaftstest zu machen. Maxwell stellt dabei klar, dass ihm kein Baby ins Haus kommt - ob sich das noch verhindern lässt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C .C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Ivan Menchell Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson