Disney Channel 17:55 bis 18:20 Trickserie Phineas und Ferb Der Bienenkönig / Das Bienen-Rätsel USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Doofenschmirtz beschließt, Bienenpheromone zu benutzen, um Bienenkönig zu werden, und hält dies für den ersten Schritt, die Tri-State-Area zu übernehmen. Währenddessen bauen Phineas und Ferb das ultimative Planschbecken, und Candace wird zum Emo Teen. (b) Da die Bienen verschwunden sind, müssen die Pfadfindermädels Phineas' alte Erfindung benutzen, um selbst zu Bienen werden. Nur so finden sie die Bienen und können erst dann ihr Bienenhüter-Abzeichen machen. Währenddessen hat es sich Poofenplotz zum Ziel gesetzt, Bienenkönigin zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Sue Perrotto, Dan Povenmire Drehbuch: Dani Vetere, Antoine Guilbaud, Kaz, Bernie Petterson, J.G. Orrantia, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenm Altersempfehlung: ab 6