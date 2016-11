Niederlande 1 20:30 bis 21:15 Sonstiges Radar NL 2016 HDTV Merken Er gaat nog steeds veel mis bij incassobureaus. Te hoge incassokosten, onterechte vorderingen en dreigen met beslaglegging. Wordt het tijd dat de Wet Incasso Kosten gehandhaafd wordt? Premies voor autoverzekeringen schieten omhoog. Wordt de consument nu de dupe van wanbeleid bij de verzekeraar of is iets anders aan de hand? Hormoonverstorende stoffen zijn overal, in je bodylotion, in blikjes eten en drinken en zelfs je kassabonnetje. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld leiden tot vruchtbaarheidsproblemen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoinette Hertsenberg Originaltitel: Radar

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 193 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 73 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 73 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 73 Min.