Spiegel TV Wissen 22:40 bis 23:25 Reportage Spiegel TV - Reportage Alarm in Tüten - ein Supermarkt im Ausnahmezustand D 2016 Alarm in Tüten: Ein Supermarkt im Ausnahmezustand - Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Dann bricht die Hölle los bei Edeka am Hamburger Hauptbahnhof. Auf 475 Quadratmetern Fläche tummeln sich bis zu 8500 Kunden an ganz gewöhnlichen Sonntagen. Es kommt schon mal vor, dass die ertappten Ladendiebe im Vorratsraum des Supermarktes in der Warteschlange stehen - bis die Bundespolizei anrückt. Originaltitel: Spiegel TV - Reportage