Spiegel TV Wissen 21:00 bis 21:45 Reportage Die investigative Reportage Mein Freund, der Terrorist USA, D 2009 Omar Hammami ist in den USA aufgewachsen, besuchte die High School in Daphne/Alabama und wurde zu einem der höchsten Befehlshaber einer Al-Qaida-Terrorgruppe. Mithilfe von Omars Schulkameraden wird versucht, dessen Weg in den Extremismus nachzuzeichnen - von Daphne, wo er zum Islam konvertierte, über Toronto, wo er sich in die örtliche somalische Gemeinde integrierte, bis nach Ägypten u. Somalia. Originaltitel: Vanguard