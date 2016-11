Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Deutsche an der Front D 2016 Merken Wenn kurdische Rebellen in Syrien oder im Irak gegen den "Islamischen Staat" kämpfen, sind auch Deutsche an ihrer Seite. Beim Kampf um Mossul steht ein deutscher Familienvater freiwillig an vorderster Front und hofft, den nächsten Tag zu überleben, und in Syrien riskiert ein junger Mann an der Seite der Rebellen täglich sein Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutsche an der Front

