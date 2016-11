Spiegel TV Wissen 14:40 bis 15:25 Reportage Modeblogger - Die Stars der Fashionszene D 2016 Merken Die "Neue Welt der Mode": Modeblogger sind Trendsetter und die neuen Stars der Fashionszene. Sie sind näher am Konsumenten und lassen sich oft vom Look der Straße inspirieren. Konzerne und Designer hofieren authentische Fashionstars mit vielen Followern und großer Reichweit im Netz. Jessica Weiß hat auf ihrem Blog "Journelles" knapp 390.000 Leser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modeblogger - Die Stars der Fashionszene