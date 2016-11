Spiegel TV Wissen 11:45 bis 12:30 Reportage Kinder, Küche, Karriere - Powerfrauen am Herd D 2014 Merken Kinder, Küche, Karrierere - In der Profiküche sind Frauen eher die Ausnahme. Zu hart der Job, zu lang die Arbeitszeiten. Doch immer mehr Frauen nehmen Hektik, Anspannung, unregelmäßige Dienstzeiten auf sich, weil sie eines mitbringen: Leidenschaft fürs Kochen. SPIEGEL TV WISSEN portraitiert drei Frauen, die sich trotz aller Widrigkeiten für den Beruf der Köchin entschieden haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kinder, Küche, Karriere - Powerfrauen am Herd