NDR 05:50 bis 06:20 Familienserie Lindenstraße Folge: 1604 Hinter der Fassade D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Timo ist überglücklich über die bevorstehende Hochzeit mit Lea und schmiedet fleißig Hochzeitspläne. Auch Helga und Gabi sind Feuer und Flamme und zeigen Lea voller Eifer Kataloge mit der neuesten Hochzeitsmode. Gabi möchte Lea sogar das Hochzeitskleid selbst nähen. Lea ist überfordert und schließt sich heulend im Bad ein. Geht ihr doch alles viel zu schnell? Das Personal-Training mit Nico ist in vollem Gange, und Angelina timt die Trainings-Einheiten ganz genau. Als Nico einen Termin kurzfristig auf einen anderen Tag verschieben möchte, "droht" sie ihm, sich einen anderen Trainer zu suchen. Nico lenkt ein, ohne zu ahnen, worauf er sich einlässt - Gung klagt in Iris' Praxis über starke Kopfschmerzen. Iris tippt auf eine Stirnhöhlenentzündung und gibt ihm ihre Handynummer für den Notfall. Anschließend gerät sie in Stress, weil sie mit Jamal einen Termin beim Jugendamt hat. Da ereilt sie ein unangenehmer Anruf von Dr. Dressler - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Maria-Luise Marjan (Helga Beimer) Birgitta Weizenegger (Ines Kling) Gunnar Solka (Peter "Lotti" Lottmann) Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker) Julia Stark (Sarah Ziegler) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Iain Dilthey, Hans W. Geißendörfer Drehbuch: Ruth Rehmet Kamera: Christoph Berg

