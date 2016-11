Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Am Boden der Tatsachen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Stephen Moyer) ist schwer verletzt. Sookie (Anna Paquin) lässt ihn von ihrem Blut trinken und kann ihn so gerade noch retten. Doch sie selbst gerät dadurch in Lebensgefahr. Unterdessen versucht Jason (Ryan Kwanten) in Bon Temps mehr über die mysteriöse Crystal zu erfahren. Und Sam hat erneut Ärger mit der Familie: Seine Eltern verheizen seinen Bruder, der ebenfalls Formwandler ist, bei mörderischen Hundekämpfen. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Kevin Alejandro (Jesus Velasquez) Originaltitel: True Blood Regie: John Dahl Drehbuch: Brian Buckner Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16