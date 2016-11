Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:05 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Winter naht USA, GB 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Deserteur der Nachtwache bringt erschreckende Nachrichten von den Ländern nördlich der Mauer, und Lord Eddard "Ned" Stark (Sean Bean) soll die Hand des Königs Robert Baratheon (Mark Addy) werden. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Eddard "Ned" Stark) Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys "Dany" Targaryen) Mark Addy (Robert Baratheon) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn "Cat" Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Alik Sakharov Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16