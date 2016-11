Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Bored To Death Das gestohlene Sperma USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Jonathan (Jason Schwartzman) hilft seinem Kumpel Ray (Zach Galifianakis) bei der Suche nach den beiden Lesben Lisa und Michelle. Die beiden sind mit Rays Samenspenden spurlos verschwunden. Bald finden sie heraus, dass die Frauen Rays Sperma an weitere lesbische Paare verkauft haben - für 500 Dollar pro Portion! George (Ted Danson) wird von einem Rivalen zu einem Boxkampf herausgefordert. - Schräge Comedyserie mit herrlich neurotischen Figuren und hintersinnigem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Schwartzman (Jonathan Ames) Zach Galifianakis (Ray Hueston) Ted Danson (George Christopher) Heather Burns (Leah) Olivia Thirlby (Suzanne) Bebe Neuwirth (Caroline Taylor) Oliver Platt (Richard Antrem) Originaltitel: Bored to Death Regie: Nicole Holofcener Drehbuch: Jonathan Ames, Donick Cary Musik: Stephen Ulrich Altersempfehlung: ab 12