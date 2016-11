Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Mein Sohn ist kein Mörder USA 1964 Merken Ben möchte die Witwe Katherine heiraten. Deren Sohn Eden verlies vor Jahren die Gegend, nachdem er des Mordes beschuldigt wurde. Während der Hochzeitsvorbereitungen taucht Eden wieder auf. Er ist auf der Flucht, weil ihm abermals ein Mord angelastet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Teresa Wright (Katherine) Dee Pollock (Eden) Bill Clark (Posse Member in Plaid Shirt) Originaltitel: Bonanza Regie: William Upton Drehbuch: David Dortort, Denne Bart Petitclerc Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose