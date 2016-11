Motorvision.TV 23:30 bis 01:05 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Mobil 1 Twelve Hours of Sebring 2016 Stereo 16:9 Merken Das Mobil 1 Twelve Hours of Sebring wird 2016 zum dritten Mal im Rahmen der SportsCar Championship ausgetragen. Austragungsort des Rennens ist einmal mehr der Sebring International Raceway im Nordwesten Floridas. An den Start gehen Fahrer aus allen vier Klassen, darunter auch die deutschen Piloten Dominik Farnbacher, Marco Engel, Dirk Werner und Marco Seefried. MOTORVISION TV überträgt das zweite Punktrennen der SportsCar Championship als kommentierte Zusammenfassung im deutschsprachigen Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship