Motorvision.TV 15:05 bis 15:35 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Der VW Bulli - Die Transporter-Legende D 2016 Stereo 16:9 Merken Der VW Bus war in den 50er Jahren ein Synonym für das deutsche Wirtschaftswunder. In den USA war das Modell in den 70ern unter den Hippies Kult. Im Jahr 2016 ist der Bulli bereits in der sechsten Generation unterwegs. Er ist eine Legende. Auch legendär ist der California - das Reisemobil auf Multivan-Basis. Gefertigt wird die Camping-Ausführung in einer Manufaktur in Hannover-Limmer. Es gibt ihn in drei Ausführungen, das faltbare Dachzelt ist immer serienmäßig an Bord. Der VW Bulli Die Transporter-Legende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin