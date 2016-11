Motorvision.TV 08:45 bis 09:15 Motorsport On Tour Bike and Music Weekend D 2011 Stereo 16:9 Merken In einem Segelkatamaran um die Welt. Royal Clipper heißt sie, die Königin der Meere. Sie ist ein Fünfmast-Vollschiff und das größte echte Segelschiff der Welt. Drei Tage an Bord geben Gelegenheit, das Schiff von der Bilge bis zur 55 Meter hohen Mastspitze zu erkunden und einmal zu zeigen, wie ein Kreuzfahrer der besonderen Art funktioniert. Gerne präsentieren der Kapitän und sein Hoteldirektor das Schiff und auch Chefingenieur Aleksander führt durch sein Reich. Chefkoch Rudy von den Philippinen bereitet eine seiner leckeren Spezialitäten zu. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour