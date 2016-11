Sky Krimi 21:05 bis 21:55 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 532 Die letzten Dinge D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Ex-Studienkollegen gründeten vor zwölf Jahren eine Kosmetikfirma. Nach Jahren im Ausland, kehrt einer von ihnen, Paul Achtermann, nach München zurück. Der an Krebs erkrankte Unternehmer will letzte Dinge regeln. Doch dann findet die Polizei seine Leiche am Isarhochufer, Ackermann wurde erstochen. Hauptkommissar Arthur Bauer und sein Team von der SOKO 5113 durchleuchten das Firmengründer-Trio. Auch die Schwester, die wenig Trauer erkennen lässt, rückt ins Visier der Ermittler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Rike Schmid (Stella Beetz) Maik Solbach (Oliver Beetz) Caroline Ebner (Irmi Schellenberger) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Matthias Kiefersauer Drehbuch: Thomas Bahmann, Ralf Hertwig Kamera: Thomas Etzold, Anton Mayer Musik: Rainer Oleak