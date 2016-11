Sky Krimi 11:50 bis 12:40 Krimiserie Unschuldig - Für die Wahrheit ist es nie zu spät Die wilden Siebziger D 2008 Stereo 16:9 Merken Siegfried Semler ist schwer krebskrank und will daher Gerechtigkeit und vor allem seine Tochter und Enkeltochter ein letztes Mal in die Arme schließen. Er ist 1976 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er den Polizist Burkhard Antes erschlagen haben soll. Semler gesteht, den Polizisten während einer Demo verprügelt zu haben, beteuert jedoch, dass Antes noch lebte, als er wegrannte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alexandra Neldel (Dr. Anna Winter) Clemens Schick (Marco Lorenz) Erhan Emre (Dr. Sebastian Krüger) Loretta Stern (Isabella) Pier Niemann (Uwe Schenk) Originaltitel: Unschuldig Regie: Philipp Kadelbach, Benjamin Quabeck Drehbuch: Ariane Homayounfar, Katrin Milhahn, Frank Weiß Kamera: Michael Schreitel Altersempfehlung: ab 12