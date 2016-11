Sky Krimi 09:10 bis 10:15 Krimiserie Kommissar Stolberg: Der Mann, der weint D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer Parkanlage liegt die Leiche von Manuela Wenzel. Die Frau wurde erschlagen und ausgezogen, aber wohl nicht missbraucht. In ihrer Wohnung trifft Stolberg (Rudolf Kowalski) auf den betrunkenen Ralf Nowak (Felix Vörtler), der beteuert, ihren Mörder zu kennen. Der Hauptkommisssar und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Ralf Nowak zählt zu ihren ersten Verdächtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Kowalski (Martin Stolberg) Annett Renneberg (Catharina Brandt) Wanja Mues (Nico Schreiber) Marion Kracht (Peggy Kehlmann) Felix Vörtler (Ralf Nowak) Wolf-Niklas Schykowski (Simon Kehlmann) Eva Scheurer (Dr. Hannah Voskort) Originaltitel: Kommissar Stolberg Regie: Michael Schneider Drehbuch: Denise Schöwing, Jörg von Schlebrügge Kamera: Andreas Zickgraf Musik: Dirk Leupolz