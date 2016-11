Classica 00:10 bis 02:45 Oper Dvorák, Rusalka D 2010 Stereo 16:9 Merken Aus der Bayerischen Staatsoper München: "Rusalka" von Antonín Dvorák (1841-1904). Musikalische Leitung: Tomás Hanus - Inszenierung: Martin Kusej. Mit Kristine Opolais (Rusalka), Klaus Florian Vogt (Prinz), Nadia Krasteva (Fürstin) und Günther Groissböck (Wassermann). "Prädikat: unbedingt sehenswert!" (BR Klassik). "Rusalka" zählt mit Smetanas "Verkaufter Braut" zu den populärsten tschechischen Opern; weltbekannt ist das bezaubernde "Lied an den Mond". Regisseur Kusej verlegte die romantische Geschichte von der Nixe Rusalka und ihrer unglücklichen Liebe zu einem Prinzen in unsere Gegenwart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Florian Vogt (Der Prinz) Nadia Krasteva (Die fremde Fürstin) Kristine Opolais (Rusalka) Günther Groissböck (Der Wassermann) Janina Bächle (Die Hexe) Ulrich Reß (Der Förster) Evgeniya Sotnikova (1. Waldnymphe) Originaltitel: Dvorák, Rusalka Drehbuch: Jaroslav Kvapil Musik: Antonín Dvorák Altersempfehlung: ab 12