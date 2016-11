Classica 23:25 bis 00:10 Musik Beethoven, Klaviertrio B-Dur op. 97 D, A 1999 Stereo 16:9 Merken Das Wiener Klaviertrio (Stefan Mendl, Klavier - Wolfgang Redik, Violine - Marcus Trefny, Violoncello) spielt das Klaviertrio B-Dur op. 97 von Ludwig van Beethoven. Aufgenommen im Januar 1999 bei der Mozartwoche Salzburg. Beethoven widmete sein Klaviertrio dem Bruder des Kaisers Leopold II. - seinem langjährigen Schüler und Gönner Erzherzog Rudolph. Das Werk wurde am 11. April 1814 während eines Wohltätigkeitskonzerts in Wien uraufgeführt. Dabei präsentierte sich Beethoven der Öffentlichkeit ein letztes Mal als Pianist: Seine nun fast vollständige Ertaubung machte weitere Auftritte unmöglich. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Stefan Mendl (Klavier), Wolfgang Redik (Violine), Marcus Trefny (Violoncello) Originaltitel: Beethoven, Klaviertrio B-Dur op. 97 Musik: Ludwig van Beethoven