Classica 20:15 bis 21:50 Klassik Pavarotti in China Verdi; Donizetti; Puccini; Cilèa; Giordano; Leoncavallo D 1986 Stereo 16:9 Merken Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs unternahm der italienische Startenor Luciano Pavarotti (1935-2007) im Jahre 1986 eine umjubelte Konzertreise nach China. Der Mitschnitt zeigt den "Re del do di petto" mit beliebten Arien von Verdi, Donizetti, Puccini, Cilèa, Giordano, Leoncavallo und Mascagni sowie mit bekannten italienischen Liedern. Emerson Buckley dirigiert Chor und Orchester des Opernhauses Genua. Aus dem Beijing Exhibition Theater. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Chor, Orchester des Opernhauses Genua, Emerson Buckley (Leitung) Originaltitel: Pavarotti in China

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 195 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 75 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 75 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 75 Min.