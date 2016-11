Discovery Channel 03:05 bis 03:50 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die Gummibärenrakete USA 2016 Stereo 16:9 Merken Auf der Suche nach alternativen Treibstoffen schrecken die Mythbusters vor nichts zurück. Angeblich sollen sich sogar Gummibärchen als Raketenantrieb eignen. Während beachtliche Mengen des süßen Untersuchungsmaterials in Adams Magen verschwinden, geht Jamie eher rational an das Experiment heran. Denn bevor die ersten Testraketen in der Mojave-Wüste gen Himmel starten, muss zunächst die Frage geklärt werden, in welcher Form der Bärentreibstoff zum Einsatz kommt: klassisch handgestopft, als eingekochte zähe Masse oder zu körnigem Feinstaub pulverisiert? Eine ausgeklügelte Hybrid-Konstruktion aus flüssigem Sauerstoff und gelatinehaltigem Brennmaterial soll am Ende den Zucker zü In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters

