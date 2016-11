Discovery Channel 00:05 bis 00:50 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Shrimps mit Schuss USA 2016 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge mutiert das Labor der Mythbusters zur Hexenküche! Zwei unglaubliche Internetvideos sollen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Zuerst geht es einem panierten Garnelengericht an den Kragen: Kann man die rohen Meerestiere mittels Hochdruckkanone durch eine Mehlwolke, eine Eierdusche und ein Bad aus Brotkrümeln schießen, um anschließend alles in einem gigantischen Feuerball auf den Punkt zu garen? Jamie und Adam bauen eine ausgeklügelte Küchenkonstruktion und gehen dem skurrilen Shrimps-Mythos auf den Grund. Außerdem soll mit Hilfe einer Unterwasserexplosion ein leckerer Tomaten-Smoothie befeuert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters