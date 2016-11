Discovery Channel 22:35 bis 23:25 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Grant Reynolds und Kevin Moore tüfteln in dieser Episode, inspiriert von diversen Internet-Clips, an einem Skateboard mit Raketenantrieb. Doch die ersten Versuche mit Feuerlöschern und Laubbläsern scheitern kläglich. Die Schubkraft reicht bei weitem nicht aus, um die angestrebten 50 km/h zu erreichen. Erst als das Duo Druckgas einsetzt, kommt wirklich Bewegung in die Sache. Weitere Highlights in dieser Episode: ein selbstgebautes Katapult und ein Kanu aus Beton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?