Discovery Channel 21:00 bis 21:25 Dokumentation So wird's gebaut - Geniale Konstruktionen USA 2016 Stereo 16:9 Merken Vom Football-Stadion bis zum Wolkenkratzer, vom Raketenrucksack bis zur Kirchenorgel: Diese Dokumentarserie zeigt, wie bemerkenswerte Bauwerke, technische Meisterwerke sowie futuristische Erfindungen funktionieren, und was man braucht, um sie zu bauen! Worauf muss bei der Konstruktion besonders geachtet werden? Welches Material wird verwendet? Wie hoch belaufen sich die Kosten? Technik-Experten, Mechaniker und Ingenieure erklären die einzelnen Produktionsschritte im Detail und decken dabei spannende technologische Hintergründe auf - ganz gleich ob 20-stöckiges Kreuzfahrtschiff, vollautomatische Melkmaschine oder kugelsicherer Kampfhubschrauber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alie Ward (Herself) Originaltitel: How to Build... Everything Altersempfehlung: ab 6