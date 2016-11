Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Das Survival-Klebeband USA 2013 Stereo 16:9 Merken Panzerband und Knallfolie: In diesem Special demonstrieren die "Mythbusters" , wie man mit Verpackungsmaterialien und einfachstem Handwerkszeug in der Wüste überlebt. Dabei legen Adam und Jamie jede Menge Erfindungsreichtum an den Tag. Vom wärmenden Poncho über das Travois, ein Transportmittel, mit dem schon die nordamerikanischen Indianer ihr Hab und Gut von A nach B schafften, bis zum seetauglichen Floß: Die improvisierten Eigenkonstruktionen der "Wissensjäger" bestehen in der Wildnis jeden Härtetest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Nik Wallenda (Himself) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen Drehbuch: Chris Williams, Jessica Auty Musik: Neil Sutherland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 194 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 74 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 74 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 74 Min.