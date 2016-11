Discovery Channel 14:55 bis 15:45 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Simpsons Special USA 2014 Stereo 16:9 Merken Homer gegen die Abrissbirne: Zum Auftakt der zehnten Staffel nehmen Jamie Hyneman und Adam Savage eine der erfolgreichsten Zeichentrickserien aller Zeiten unter die Lupe. Die "Simpsons" wurden mit 27 Emmy-Awards ausgezeichnet und haben insgesamt über 100 Preise abgeräumt. Doch wie halten es die Macher mit der wissenschaftlichen Korrektheit? In einer Folge verhindert das kultige Familienoberhaupt mit heldenhaftem Körpereinsatz, dass sein Haus in Springfield von Baumaschinen dem Erdboden gleichgemacht wird. Lässt sich diese Cartoon-Physik auch in die reale Welt übertragen? Die "Mythbusters" finden es heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters