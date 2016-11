Discovery Channel 11:50 bis 12:40 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger San Francisco Drift USA 2015 Stereo 16:9 Merken Man lässt die Hinterräder durchdrehen und rutscht seitlich um die Kurven: Perfektes Driften erfordert ein Höchstmaß an Konzentration. Aber kommt man so tatsächlich schneller ans Ziel? Um das herauszufinden, bekommen Jamie Hyneman und Adam Savage in dieser Folge Fahrtraining von einem Experten. Drift-Profi Conrad Grunewald bringt den Jungs das richtige Timing bei. Kupplung, Handbremse, Lenken: Nach ein paar Anläufen haben die Hobby-Forscher den Dreh raus und brettern mit Highspeed über die Teststrecke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Conrad Grunewald (Himself - Drifting Instructor) Emily Myhre (Herself) Originaltitel: MythBusters