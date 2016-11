MGM 05:05 bis 06:40 Komödie Men at Work - Kommando Sondermüll USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Müllmänner Carl und James (Charlie Sheen, Emilio Estevez) finden die Leiche eines hohen Abgeordneten in einer Mülltonne. Am Abend zuvor hatten sie ihn noch in der Wohnung ihrer Nachbarin Susan gesehen. Während James versucht, die Leiche zu verstecken, schleicht sich Carl in Susans Wohnung. Ein Tonband entlastet Susan, die sogleich ihr Herz an Carl verliert. Die Nacht wird turbulent: Carl und James werden von der Polizei und den Mördern gejagt. Schließlich können die beiden die Bösewichter auf einem Fabrikgelände ausschalten. - Rasante Mischung aus Schwank und Action. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Carl Taylor) Emilio Estevez (James St. James) Keith David (Louis Fedders) Leslie Hope (Susan Wilkins) John Putch (Mike) Tommy Hinkley (Jeff) Darrell Larson (Jack Berger) Originaltitel: Men at Work Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Emilio Estevez Kamera: Timothy Suhrstedt Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 284 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 44 Min.