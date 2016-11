Sky Action 02:10 bis 03:45 Thriller Identität USA 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein schäbiges Motel in der Wüste Nevadas: Hierhin verschlägt es in einer regnerischen Nacht Ex-Cop Ed (John Cusack), die einstige Hure Paris (Amanda Peet) und ein paar andere Reisende. Als eine brutale Mordserie beginnt, wird klar: unter ihnen versteckt sich ein Killer. Einer nach dem anderen fällt dem Psychopathen zum Opfer. Die Suche nach dem Unbekannten wird zum tödlichen Wettlauf mit der Zeit. - Raffinierter Thriller, der immer wieder auf falsche Fährten lockt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Ed) Ray Liotta (Rhodes) Amanda Peet (Paris) Alfred Molina (Arzt) John Hawkes (Larry) Clea DuVall (Ginny) Rebecca De Mornay (Caroline Suzanne) Originaltitel: Identity Regie: James Mangold Drehbuch: Michael Cooney Kamera: Phedon Papamichael Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 379 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 109 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:25 bis 04:05

Seit 54 Min.