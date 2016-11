Sky Action 14:45 bis 16:15 Fantasyfilm Dungeons & Dragons 3 - Das Buch der dunklen Schatten GB 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der furchtlose Krieger Grayson (Jack Derges) will seinen Vater retten, der vom finsteren Shathrax entführt wurde. Dafür muss sich Grayson einer Bande von unberechenbaren Banditen anschließen und Drachen und Dämonen besiegen. Es steht viel auf dem Spiel, denn Shathrax plant, die gesamte Welt zu zerstören. - Der Kampf zwischen Gut und Böse geht in die dritte Runde: actionreiches Fantasyspektakel nach dem gleichnamigen Kult-Rollenspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Derges (Grayson) Eleanor Gecks (Akordia) Barry Aird (Bezz) Lex Daniel (Seith) Habib Nasib Nader (Vimak) Dominic Mafham (Bürgermeister von Little Silver Keep) Anthony Howell (Ranfin) Originaltitel: Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness Regie: Gerry Lively Drehbuch: Brian A. Rudnick Kamera: Emil Topuzov Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 16