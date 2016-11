Sky Emotion 20:15 bis 21:50 Liebesfilm Liebe auf den zweiten Blick USA 2008 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Harvey Shine verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Komponieren von Werbejingles. Als seine Tochter heiraten möchte, reist er nach London, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Dort angekommen, läuft es für ihn alles andere als rund. Zuerst wird er abgeschirmt von den anderen Gästen in einem fremden Hotel untergebracht und dann eröffnet ihm seine Tochter, dass sie lieber von ihrem Stiefvater zum Altar gebracht werden möchte. Frustriert will er London wieder verlassen, lernt aber am Flughafen zufällig Kate kennen. Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten beschließen die beiden spontan, den ganzen Tag miteinander zu verbringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Harvey Shine) Emma Thompson (Kate Walker) Eileen Atkins (Maggie) Kathy Baker (Jean) Liane Balaban (Susan) James Brolin (Brian) Richard Schiff (Marvin) Originaltitel: Last Chance Harvey Regie: Joel Hopkins Drehbuch: Joel Hopkins Kamera: John de Borman Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 6

