Sky Emotion 14:05 bis 15:35 Krimi Beautiful & Twisted USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hotelerbe Ben (Rob Lowe) wird in seiner Penthouse-Suite brutal ermordet aufgefunden. Die Polizei verdächtigt sofort seine Frau Narcy (Paz Vega), eine toughe Stripperin, mit der Ben eine turbulente Ehe führte. Auch der Tod von Bens Mutter Bernice (Candice Bergen), die kurz zuvor offenbar bei einem Unfall starb, wird neu untersucht - und scheint ebenfalls das Werk Narcys zu sein. - Grotesker Crime-Knaller, der auf dem wahren Fall von Bernice und Ben Novack basiert, der 2009 durch die Presse ging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Lowe (Ben Novack Jr.) Paz Vega (Narcy) Candice Bergen (Bernice) Seychelle Gabriel (May) Jude Ciccolella (Detective Dalton) Michelle Hurd (Det. Sgt. Gloria Mosley) Walter Fauntleroy (Detective Scott) Originaltitel: Beautiful & Twisted Regie: Christopher Zalla Drehbuch: Teena Booth, Stephen Kay, Inon Shampanier, Natalie Shampanier Kamera: Richard Wong Musik: Nathan Whitehead Altersempfehlung: ab 16