Sky Comedy 13:30 bis 15:25 Komödie Superstar F, B 2012 Nach einer Vorlage von Serge Joncour 16:9 Dolby Digital Merken Martin Kazinski (Kad Merad) ist ein völlig gewöhnlicher Jedermann. Bis er eines Tages über Nacht berühmt geworden ist: Ohne erkennbaren Grund wird er plötzlich angestarrt, fotografiert und um Autogramme gebeten. Sein Gesicht und sein Name tauchen plötzlich überall im Internet, Radio und Fernsehen auf. Und je mehr er seine Prominenz verleugnen will, desto berühmter scheint er zu werden. Perplex versucht er, das Geheimnis seines plötzlichen Ruhms zu lüften. - Bissige Satire mit "Willkommen bei den Sch'tis"-Star Kad Merad. Bildergalerie Schauspieler: Kad Merad (Martin Kazinski) Cécile De France (Fleur Arnaud) Louis-Do de Lencquesaing (Jean-Baptiste) Ben (Alban) Alberto Sorbelli (Alberto) Frédéric Boismoreau (Vater) Pierre Diot (Morizot) Originaltitel: Superstar Regie: Xavier Giannoli Drehbuch: Xavier Giannoli Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Sinclair Altersempfehlung: ab 12