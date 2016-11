Sky Comedy 11:45 bis 13:30 Komödie Life of Crime USA 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Für die Gauner Ordell und Louis (Yasiin Bey, John Hawkes) soll es der ganz große Coup werden: Sie kidnappen die hübsche Mickey (Jennifer Aniston), um ihren Gatten Frank (Tim Robbins) um eine Million Dollar zu erpressen. Dumm nur, dass der schwerreiche Immobilienmakler seine Frau schon lange abservieren wollte und keine Anstalten macht, die Kohle rauszurücken. Als sich Louis auch noch in sein Opfer verliebt, läuft die Entführung vollends aus dem Ruder. - Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Aniston: bissige, stark besetzte Krimikomödie nach einem Roman von "Jackie Brown"-Autor Elmore Leonard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Mickey Dawson) Yasiin Bey (Ordell Robbie) John Hawkes (Louis Gara) Tim Robbins (Frank Dawson) Isla Fisher (Melanie) Will Forte (Marshall Taylor) Mark Boone Junior (Richard Monk) Originaltitel: Life of Crime Regie: Daniel Schechter Drehbuch: Daniel Schechter Kamera: Eric Alan Edwards Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 12

