Sky Comedy 05:20 bis 06:50 Komödie Flypaper - Wer überfällt hier wen? USA, D 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Tripp Kennedy (Patrick Dempsey) nur kurz etwas auf der Bank erledigen. Dort gerät er mitten in einen Überfall. Schlimmer noch: in zwei Banküberfälle, die gerade gleichzeitig stattfinden. Doch Tripp hat den Verdacht, dass dabei jemand anderes im Hintergrund die Strippen zieht. Mithilfe der hübschen Bankangestellten Kaitlin (Ashley Judd) versucht er, das Rätsel zu lösen. - Spritzige Krimikomödie nach einem Drehbuch von den "Hangover"-Autoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Dempsey (Tripp Kennedy) Ashley Judd (Kaitlin) Tim Blake Nelson (Billy Ray McCloud) Mekhi Phifer (Darrien) Matt Ryan (Gates) Jeffrey Tambor (Gordon Blythe) John Ventimiglia (Weinstein) Originaltitel: Flypaper Regie: Rob Minkoff Drehbuch: Jon Lucas, Scott Moore Kamera: Steven Poster Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

