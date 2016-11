RTL Crime 22:25 bis 23:10 Krimiserie CSI: NY Tommy USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 5: Vor 20 Jahren verschwand der achtjährige Tommy Lewis spurlos, während er mit seinem Hund im Park spazieren war. Als Hauptverdächtiger galt Keith Milner: Er wurde blutverschmiert und mit Tommys Hund im Park aufgegriffen. Da Milner damals mit einem schweren Drogenproblem zu kämpfen hatte, wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Zorn der Einwohner vertrieb Milner für einige Jahre aus New York City. Als Keith Milner als gesetzestreuer Bürger mit seiner schwangeren Frau Emma zurückkehrt, stellt sich dieser Schritt als tödlicher Fehler heraus, denn die Menschen scheinen Milners vermeintliche Schuld an dem Mord nicht vergessen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Don Flack) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Nathan Hope Drehbuch: John Dove Kamera: John C. Flinn III Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12