RTL Crime 21:00 bis 21:40 Krimiserie CSI: NY Ausgerissen USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 3: Ein junger Mann wird auf der New Yorker Brooklyn Bridge tot aufgefunden. Es handelt sich um den 19-jährigen Ethan Grohl, der als Drogenkurier unterwegs war. Dr. Sid Hammerback stößt bei der Autopsie der Leiche auf eine Kontaktlinse, die den Täter Boyd Hackman überführt. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt: Ethan hatte nicht nur Drogen bei sich, sondern auch das Foto einer jungen Frau, die mit zahlreichen Verletzungen in ihrem eigenen Blut liegt. Trotz der Verstümmelungen scheint das Opfer noch zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) A.J. Buckley (Adam Ross) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Sela Ward (Jo Danville) Originaltitel: CSI: NY Regie: Vikki Williams Drehbuch: Trey Callaway, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: Joe Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16