RTL Crime 11:45 bis 12:30 Actionserie Das A-Team Helden vor Gericht USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Als bei dem Prozess gegen das A-Team Captain Murdock ungerechtfertigter Weise in arge Bedrängnis gerät, ist das restliche A-Team bereit, auch das eigene Todesurteil in Kauf zu nehmen, um ihn zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Les Sheldon Drehbuch: Tom Blomquist Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6